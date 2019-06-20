Лобода одновременно продемонстрировала украшения и пресс

Светлана Лобода не стесняется публиковать откровенные снимки, так как всегда следит за своим внешним видом и находится в отличной форме. Сегодня певица опубликовала фото в нижнем белье, вызвав ажиотаж среди поклонников.

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В своем Instagram поп-звезда разместила селфи без лица. На фото Светлана позирует в одном белье и украшениях. Снимок Лобода подписала: «my new one», намекая на то, что у нее что-то новое.

Поклонники предположили, что новинка — одно из ювелирных украшений на певице, однако так и не выяснили, какое именно. Зато все подписчики отметили, какой подтянутый живот у знаменитости.

«Я знаю, что новое, пресс!», «Светлана, когда вы уже будете делиться упражнениями и диетами?», «Какой идеальный живот, украшения тут лишние», — написали в комментариях.