Поправившаяся Наташа Королева показала недостатки фигуры

В России наконец открылся пляжный сезон. Даже те, кто отдает предпочтение заграничным поездкам, не преминули воспользоваться возможностью побывать на свежем воздухе в пределах родных просторов. Не стала исключением и Наташа Королева, звезда облачилась в купальник и записала для поклонников в Instagram видео с импровизированного отдыха.

Певица посетовала, что из-за плотного гастрольного графика и загруженности работой у нее совсем нет времени на спорт и правильное питание. Поэтому, по ее словам, к пляжному сезону подготовиться она так и не успела, немного располнев за последние месяцы.

«Нажрала складочку бессовестная девочка», – раскритиковала свою фигуру Королева.

Наташа даже показала в кадре эту складку и в шутку ее побила. Однако подметила, что в свои 46 лет выглядит она все-таки весьма привлекательно.

Оказалось, что за фигурой певицы следит ее супруг Сергей Глушко. Сам он много лет старается вести здоровый образ жизни и приучает к нему саму Наташу. Королева призналась, что Тарзан запрещает ей есть вредные для организма продукты и тщательно следит за содержимым холодильника. Готовкой в их семье занимается тоже Сергей. По словам исполнительницы, у танцора есть настоящий кулинарный талант. А сама она готовить не любит, да и не имеет такой возможности – свободного времени у востребованной артистки совсем немного.