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Тарзан запрещает Наташе Королевой есть пирожки с мясом

Певица рассказала, что муж легко может отбить у нее аппетит.

Тарзан запрещает Наташе Королевой есть пирожки с мясом
Тарзан запрещает жене есть вредные продукты/globallookpress.com

Певица Наташа Королева во время съемок программы «Сегодня вечером» на канале НТВ рассказала, что ее муж не разрешает ей есть вредные, как он считает, продукты. Как отметила исполнительница, порой супруг «ужасен». Звезда иногда смотрит на пирожки с мясом. И в этот момент раздается крик мужа: «Нельзя! Положи на место!» Как говорит Наташа Королева, после таких возгласов любимого у нее пропадает аппетит.

Наташа Королева
Наташе Королевой приходится отказываться от некоторых продуктов/globallookpress.com

Сам Тарзан соглашается, что старается следить не только за своим питанием. Он регулярно заглядывает в холодильник и проверяет, есть ли там жареные, жирные блюда. По словам Сергея Глушко, правильный образ жизни он ведет много лет. К здоровому питанию он приучает и супругу.

Кстати, сам Тарзан любит постоять у плиты. Он готовит намного лучше Наташи Королевой. Исполнительница из-за сильной загруженности не любит готовить. Последний раз она стояла у плиты много лет назад. Сама Королева говорит, что у мужа настоящий кулинарный дар.

Неплохо готовит в звездной семье и их совместный сын Архип. Прошлые летом он даже устроился помощником шеф-повара в один из московских ресторанов. Молодой человек собирался стать ресторатором. Правда, потом передумал. Сейчас он увлечен японской культурой. Архип Глушко будет поступать в Высшую школу экономики на восточное отделение.

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Архип ГлушкоНаташа Королевапрограмма "Сегодня вечером"Тарзан

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Тарзан запрещает Наташе Королевой есть пирожки с мясом
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