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Петров не относит себя к числу зазнавшихся и «крутых»

Актер не скрывает: свои претензии он привык высказывать людям в лицо.

Петров не относит себя к числу зазнавшихся и «крутых»
Александр Петров (Фото: Globallookpress.com)

30-летний Александр Петров в недавнем интервью признался, что  в обычной жизни все время боится кого-нибудь обидеть. Он не может позволить себе сделать другому человеку больно. Часто он не высказывает своих мыслей, понимая, что его слова могут обернуться конфликтом. Однако это касается только частной жизни. В работе и профессиональной сфере актер придерживается другого правила.

«Выговариваю всем в лицо, если меня что-то не устраивает. Неважно, кто передо мной… Любому лично скажу, что мне не нравится в его работе в данный момент», — отметил Петров в интервью lenta.ru.

Актер Александр Петров
Александр Петров привык полностью выкладываться на съемочной площадке. (Фото: кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»)

По словам актера, кому-то может показаться, что он «слишком зазнавшийся и крутой». Но себя к этой категории людей Саша не относит. По мнению Петрова, так могут подумать только те люди, которые на самом деле не понимают, как идет подготовка к роли.

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"Т-34"Александр Петров

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Петров не относит себя к числу зазнавшихся и «крутых»
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