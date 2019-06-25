Петров не относит себя к числу зазнавшихся и «крутых»

Актер не скрывает: свои претензии он привык высказывать людям в лицо.

30-летний Александр Петров в недавнем интервью признался, что в обычной жизни все время боится кого-нибудь обидеть. Он не может позволить себе сделать другому человеку больно. Часто он не высказывает своих мыслей, понимая, что его слова могут обернуться конфликтом. Однако это касается только частной жизни. В работе и профессиональной сфере актер придерживается другого правила.

«Выговариваю всем в лицо, если меня что-то не устраивает. Неважно, кто передо мной… Любому лично скажу, что мне не нравится в его работе в данный момент», — отметил Петров в интервью lenta.ru.

По словам актера, кому-то может показаться, что он «слишком зазнавшийся и крутой». Но себя к этой категории людей Саша не относит. По мнению Петрова, так могут подумать только те люди, которые на самом деле не понимают, как идет подготовка к роли.