«Я — транжира»: Петров заверил, что не испытывает зависимости от денег

Исполнитель главной роли в военной драме «Т-34» признает: деньги тратит, но и про запас всегда оставляет.

30-летний Александр Петров сыграл десятки ролей. Его помнят по таким фильмам и сериалам, как «Гоголь. Начало», «Лёд», «Напарник», «Ёлки — 3», «Фарца», «Полицейский с Рублевки», «Т-34». В недавнем интервью, отвечая на вопрос о финансах, актер признался: он не ощущает от них зависимости.

«Как-то по жизни так складывалось, что у меня их всегда было ровно столько, сколько мне достаточно в данный момент времени. Ни больше ни меньше. Я их не боюсь. Я перед ними не преклоняюсь, и во главу угла они никогда не вставали», — приводит lenta.ru слова Александра Петрова.

По мнению знаменитости, деньги — это всего лишь энергия, которой нужно уметь распоряжаться. Петров не скрывает, что собирался начать откладывать средства, но пока не получается.

«Я транжира», — сетует Александр.

При этом Саша не забывает и о бережливости. По словам Петрова, он старается «не сливать» все до копейки. Этому его научил еще отец: что-то всегда должно оставаться в запасе.