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Яблоко от яблони: 18-летняя дочь Брежневой поделилась фото в купальнике

Соня Киперман продемонстрировала осиную талию на новом снимке.

Яблоко от яблони: 18-летняя дочь Брежневой поделилась фото в купальнике
Соня Киперман / www.instagram.com/sonyaxkiperman/

Соня Киперман — дочь бывшей солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой. Девушка живет и учится в США, куда к ней недавно приезжала мама, чтобы отметить выпускной дочки.

Многие поклонники отмечают, что Соня растет копией красавицы-мамы — такие же белокурые волосы, стройная фигура, женственные формы. Словно в доказательство этих слов Киперман опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию в черном купальнике. Девушка отметила, что по какой-то непонятной причине соцсеть постоянно удаляет этот снимок.

Соня Киперман в купальнике
Соня Киперман в купальнике / instagram.com/sonyaxkiperman/

На фото можно разглядеть стройную фигуру и тонкую талию дочери Веры Брежневой. Подписчики по достоинству оценили снимок и не оставили Соню без комплиментов.

Напомним, что певица родила Соню от своего гражданского супруга Виталия, впрочем общий ребенок не сплотил пару, и они вскоре разошлись. Затем девочку удочерил и дал ей свою фамилию украинский бизнесмен Михаил Киперман, первый официальный муж Веры Брежневой. Вскоре от Кипермана артистка родила девочку Сару.

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Яблоко от яблони: 18-летняя дочь Брежневой поделилась фото в купальнике
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