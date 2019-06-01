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«Наплакалась сегодня»: Вера Брежнева посетила выпускной старшей дочери в Америке

Наследница певицы окончила школу. В важный для девушки день мама была рядом с ней.

«Наплакалась сегодня»: Вера Брежнева посетила выпускной старшей дочери в Америке
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева уже почти четыре года состоит в браке с Константином Меладзе. Общих детей у пары нет, но у певицы подрастают наследники от прошлых отношений: 18-летняя Соня и девятилетняя Сара. Старшая дочка артистки живет и учится в США. При любом удобном случае мама приезжает к ней. Так, в марте этого года Вера сюрпризом навестила ее, чтобы поздравить с совершеннолетием.

Из-за плотного рабочего графика Брежнева не может много времени уделять своим детям, хоть и старается проводить с ними каждую свободную минуту. Не раз певица признавалась, что дает свободу выбора девочкам, но при этом все-таки проявляет строгость, в чем-то ограничивая наследниц, вводя их в рамки элементарной воспитанности. Вера не может поверить, что Соня уже стала выше ее на голову. А теперь она еще и окончила школу.

Накануне артистка опубликовала фото, на котором запечатлена со старшей дочкой на природе. В кадре певица в длинной светлой юбке и черной майке обнимает наследницу, облаченную в причудливое легкое платье. При этом у девушки на шее красовался венок из цветов.

«Моя выпускница! И пусть не верится (это со временем все же придёт), что сегодня моя старшая доченька окончила школу, но это такое приятное чувство — смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня ещё раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа — это быть родителем. Надеюсь, у меня получается. Пусть наши дети будут лучше нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей. P.S. Наплакалась сегодня…» — поделилась артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились красотой Сони, которая так сильно похожа на свою маму. «Когда не отличить, где мать, а где дочь», «Это так классно, такой трогательный день», «Вы словно обе выпускницы», «Высокая, статная девушка, а на лицо — ребенок еще. И это прекрасно!» — прокомментировали пост подписчики.

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Вера Брежневавыпускнойзвездные детиСоня Киперман
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«Наплакалась сегодня»: Вера Брежнева посетила выпускной старшей дочери в Америке
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