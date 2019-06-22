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Анна Хилькевич облюбовала морковный Железный трон

Необычная версия культового трона появилась в столичном парке.

Анна Хилькевич облюбовала морковный Железный трон
Актриса Анна Хилькевич Фото: globallookpress.com

Сериал «Игра престолов» недавно завершился, последняя серия поставила точку в многолетней войне за семь королевств. Поклонники продолжают ностальгировать, а повсюду появляются стилизованные предметы из сериала. К примеру, в столичном парке с недавних пор «живет» Железный трон. Правда, сделан он не из мечей, а из моркови.

Украсить его решила звезда «Универа» Анна Хилькевич. Она оставила авто рядом с парком, чтобы быстро сделать фото на Железном троне. Как только актриса получила заветный снимок, то вернулась к машине. Но авто на месте уже не было – его эвакуировали.

«Пока я фоткалась на кресле из морковок, у меня эвакуировали машину, теперь это дорогое фото», — иронизирует над ситуацией Анна.

Увидев актрису на «морковном» троне, поклонники тут же начали фантазировать и шутить.

«Дейнерис Морковкина»; «Королева морковного царства», — написали фанаты Хилькевич.

Напомним, недавно сериал «Игра престолов» уступил первое место в рейтинге IMDb другой картине. Пальма первенства теперь у «Чернобыля». В сериале всего пять эпизодов. После его премьеры в зону отчуждения серьезно увеличился поток туристов.

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Анна Хилькевич фотоАнна ХилькеивчСериал "Чернобыль"сериал «Игра престолов»

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Анна Хилькевич облюбовала морковный Железный трон
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