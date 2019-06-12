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Сериал «Чернобыль» вызвал туристический интерес к зоне отчуждения

В заповеднике, где разрешены экскурсии, уже составили расписание на месяц.

Сериал «Чернобыль» вызвал туристический интерес к зоне отчуждения
Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)

Сериал «Чернобыль» спровоцировал новое туристическое направление. Все больше людей хотят посетить белорусскую часть зоны отчуждения. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

Еще в марте этой территорией мало интересовались. Тогда ее гостями стали всего семь человек. Уже в апреле поток увеличился в несколько раз – зону отчуждения увидели 64 человека. Сейчас у заповедника плотное экскурсионное расписание на этот и будущий месяц. Научная часть способна в месяц принимать до 10 таких групп.

Отметим, что это туристическое направление быстро набирает обороты. Год назад в республике разрешили проводить экскурсии на территории заповедника. Чаще всего люди приезжают из Польши, Голландии и стран, что раньше были в составе СССР. Чтобы пройти по названному маршруту, гостю придется выложить до 350 долларов.

Блогеры в зоне отчуждения
СКРИНШОТ:https://www.instagram.com/p/ByXBurGoOWE/;https://www.instagram.com/stories/highlights/18055680625100530/

По наблюдениям Кудина, больше всего желающих пройти по маршруту, куда входит поселок Солнечный. В нем остались многоэтажки, образовательные учреждения и развлекательный комплекс. Если внимательно пройти инструктаж, то дозы радиации будут минимальными.

Этот заповедник открыли в конце 80-х годов. Он объединяет почти 100 поселков, где сейчас никто не живет.

Отметим, что сейчас в социальной сети Instagram появилось множество фотографий из зоны отчуждения. В охоте за такими снимками и лайками блогеры часто забывают о самом главном – безопасности.

Блогеры в зоне отчуждения
СКРИНШОТ:https://www.instagram.com/stories/highlights/18025129708196691/

В сериале «Чернобыль» всего пять эпизодов. Первый вышел в конце мая. Картина рассказывает о страшном взрыве, что случился на атомной электростанции. Сериал быстро набрал популярность, отобрав пальму первенства у саги «Игра престолов».

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Тэги:

«Чернобыль»Опасный туризмСериал "Чернобыль"Чернобыль. Зона отчуждения
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Сериал «Чернобыль» вызвал туристический интерес к зоне отчуждения
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