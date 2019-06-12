Сериал «Чернобыль» вызвал туристический интерес к зоне отчуждения

Сериал «Чернобыль» спровоцировал новое туристическое направление. Все больше людей хотят посетить белорусскую часть зоны отчуждения. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.
Еще в марте этой территорией мало интересовались. Тогда ее гостями стали всего семь человек. Уже в апреле поток увеличился в несколько раз – зону отчуждения увидели 64 человека. Сейчас у заповедника плотное экскурсионное расписание на этот и будущий месяц. Научная часть способна в месяц принимать до 10 таких групп.
Отметим, что это туристическое направление быстро набирает обороты. Год назад в республике разрешили проводить экскурсии на территории заповедника. Чаще всего люди приезжают из Польши, Голландии и стран, что раньше были в составе СССР. Чтобы пройти по названному маршруту, гостю придется выложить до 350 долларов.
По наблюдениям Кудина, больше всего желающих пройти по маршруту, куда входит поселок Солнечный. В нем остались многоэтажки, образовательные учреждения и развлекательный комплекс. Если внимательно пройти инструктаж, то дозы радиации будут минимальными.
Этот заповедник открыли в конце 80-х годов. Он объединяет почти 100 поселков, где сейчас никто не живет.
Отметим, что сейчас в социальной сети Instagram появилось множество фотографий из зоны отчуждения. В охоте за такими снимками и лайками блогеры часто забывают о самом главном – безопасности.
В сериале «Чернобыль» всего пять эпизодов. Первый вышел в конце мая. Картина рассказывает о страшном взрыве, что случился на атомной электростанции. Сериал быстро набрал популярность, отобрав пальму первенства у саги «Игра престолов».