ЗВЕЗДЫ

Каменских поделилась романтичным снимком с Потапом

Семейных фото в блоге певицы становится все больше.

Каменских поделилась романтичным снимком с Потапом
Потап и Настя Каменских Фото: globallookpress.com

Примерно месяц назад Потап и Настя Каменских поженились. Свадьба состоялась в ресторане под Киевом, церемонию до последнего держали в тайне. После грандиозного праздника и романтического путешествия в Турцию звездная пара вернулась к работе.

Несмотря на занятость, они продолжают публиковать в блогах милые фотографии и публично обмениваться ласковыми словами в Сети. Накануне Каменских показала очередной совместный снимок с мужем. На фото она нежно смотрит на возлюбленного.

Новый пост исполнительница кратко прокомментировала, написав, что мчится к нему. Буквально через несколько минут на ее слова ответил сам Потап. Для жены он выбрал необычное ласковое слово – «лягушонок».

Большинство поклонников, как и месяц назад, продолжают желать звездной паре счастья. И среди волны позитива нашлись те, кто добавил негатива. Увидев такое обращение Потапа к жене, одна из поклонниц начала иронизировать.

Потап и Каменских общаются в Сети
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BzAhlqtjze-/

«Настя жаба», — прокомментировала снимок Каменских пользователь Сети.

Настя эти слова в свой адрес оставила без ответа. Напомним, после свадьбы Потап рассказал, что ждал церемонии бракосочетания много лет. Сначала супруги хотели устроить праздник в Италии, но затем отказались от этой идеи.

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Каменских поделилась романтичным снимком с Потапом
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