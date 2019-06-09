Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии

В конце мая Потап и Настя Каменских, которые много лет скрывали свой роман, поженились. Этот важный день молодожены отметили в Киеве, где собрали всех близких. Для гостей выступил давний друг творческого дуэта – Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. После праздника молодожены отправились в свадебное путешествие в Турцию.

По информации «ТСН», пара в начале не планировала играть свадьбу в родном Киеве. Они рассматривали вариант организовать праздничную церемонию в другой стране. Об этом журналистам рассказал Потап. Пара думала о свадьбе во Франции или Италии, но затем отложила эту идею.

Как оказалось, отец Насти Каменских уже в преклонном возрасте, поэтому перенести перелет ему было бы крайне сложно.

«Мы хотели, чтобы все наши родственники были, и это очень трудно. Мы могли бы заказать самолеты и привезти всех в Италию, но решили сделать так, чтобы все пришли к нам, в родной Киев» — рассказал Потап.

Свадьба Насти Каменских и Потапа стала сюрпризом для многих. За несколько дней до церемонии появилась информация, что певица готовится к походу в ЗАГС. Но к такому сообщению общественность серьезно не отнеслась. Каменских и Потапу удалось держать интригу до самого последнего.

После того, как все стало известно, поклонники подумали, что причина свадьбы – беременность Насти. Однако она, сама того не зная, опровергла эту версия. Бесконечные фотографии с шампанским, на которое беременные не налегают, в ее блоге сказали все за певицу.