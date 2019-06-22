39-летняя Боня в Монако устроила фотосъёмку на яхте

39-летняя Виктория Боня поучаствовала в импровизированной фотосессии в Монако, выбрав в качестве декорации яхту. В кадре знаменитость позировала в черном лифе от бикини и юбке. От обуви модель отказалась, снявшись босой.

Примечательно, что ранее в одном из своих интервью экс-возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита подметила, что могла бы дать фору более юным девушкам.

«Я тщательно за собой ухаживаю и уверена, что не каждая 25-30-летняя девушка сможет сравниться со мной по качеству кожи или параметрам фигуры. Но даже это знание не заставляет меня указывать на недостатки других людей», — приводит woman.ru слова Виктории Бони.

По словам Виктории, она привыкла к финансовой независимости. Боня занимается дизайном женской одежды. Экс-участница «Дома-2» призналась, что ей всегда хотелось создавать такие вещи, которые девушки не смогли бы найти в магазине. Все свои наряды Виктория считает женственными, не вульгарными, красивыми. По ее мнению, подобные наряды могут позволить каждой девушке чувствовать себя особой и неотразимой.