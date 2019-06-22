Модный образ: дочь Литвиновой выбрала блузу, юбку и алые сапоги

52-летняя Рената Литвинова на личной страничке в Instagram разметила свежий видеоролик, где она вместе с 17-летней дочерью дефилирует по улицам. Для выхода в свет актриса выбрала темно-синие платье и красные туфли. Цвет обуви знаменитости перекликался с оттенком алых сапог ее наследницы. Девушка дополнила образ подвесками, надев черную блузу и приталенную джинсовую юбку.

«Вчера Париж, сегодня — спектакль «Свидетель обвинения» во МХАТе Чехова», — отметила Рената Литвинова.

В одном из своих интервью актриса призналась, что иногда она делает своей дочери замечания. Например, по поводу осанки. Перед тем, как Рената решила отправить Ульяну учиться во Францию, она отметила для себя, что ее ребенок каждое утро ходит в школу, как на каторгу. Подобная расстановка дел абсолютно не устраивала саму Литвинову.