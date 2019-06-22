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Модный образ: дочь Литвиновой выбрала блузу, юбку и алые сапоги

Видео, где фигурирует Ульяна, разместила в соцсети ее звездная мама.

Модный образ: дочь Литвиновой выбрала блузу, юбку и алые сапоги
Рената Литвинова с дочкой Ульяной (Фото: Globallookpress.com)

52-летняя Рената Литвинова на личной страничке в Instagram разметила свежий видеоролик, где она вместе с 17-летней дочерью дефилирует по улицам. Для выхода в свет актриса выбрала темно-синие платье и красные туфли. Цвет обуви знаменитости перекликался с оттенком алых сапог ее наследницы. Девушка дополнила образ подвесками, надев черную блузу и приталенную джинсовую юбку.

«Вчера Париж, сегодня — спектакль «Свидетель обвинения» во МХАТе Чехова», — отметила Рената Литвинова.

В одном из своих интервью актриса призналась, что иногда она делает своей дочери замечания. Например, по поводу осанки. Перед тем, как Рената решила отправить Ульяну учиться во Францию, она отметила для себя, что ее ребенок каждое утро ходит в школу, как на каторгу. Подобная расстановка дел абсолютно не устраивала саму Литвинову.

«Уля у меня добрая. У нее хорошее чувство юмора… Девочки быстрее взрослеют, внешне они как взрослые; а внутри — она все равно ребенок. Но она очень самостоятельная», — приводит elle.ru слова Ренаты Литвиновой.

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звездный стильРената Литвинова

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Модный образ: дочь Литвиновой выбрала блузу, юбку и алые сапоги
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