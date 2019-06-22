Рудковская отметила мини-платье Лободы на фотосъёмке

Украинская исполнительница попозировала перед объективами фотокамер в облегающем наряде с декольте.

36-летняя Светлана Лобода появилась на публике в черном, украшенном блестками мини-платье с декольте. Образ украинской исполнительницы дополнили босоножки на шпильке и сумочка-клатч. В макияже знаменитость сделала акцент на губы, нанеся алую помаду.

Примечательно, что образ и наряд наставницы вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале не остался незамеченным музыкальным продюсером Яной Рудковской. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отметила мини-платье Светланы Лободы, поставив «лайк» ее снимку в Instagram.

К слову, снимок украинской исполнительницы также оценили Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Жасмин, Наталья Чистякова-Ионова, Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова и Лолита Милявская.

В одном из недавних интервью Светлана Лобода призналась, что при всей ее бешеной любви к сцене нет ничего важнее детей. Певица воспитывает 8-летнюю дочь Евангелину и маленькую Тильду, в мае ей исполнился годик.