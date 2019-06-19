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Отпускное настроение: Лобода делится видео с отдыха

Пока певица не указывает место, где отдыхает, но в stories появился «говорящий» ролик.

Отпускное настроение: Лобода делится видео с отдыха
Лобода уехала на море вслед за Лазаревым ФОТО: www.instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода отправилась на море. Певица нашла время в плотном рабочем графике и между съемками и концертами выкроила несколько дней на отдых. Куда именно отправилась исполнительница, пока не ясно.

Лобода завтракает на море
Лобода завтракает на море
ФОТО: www.instagram.com/lobodaofficial

Она не называет место и не публикует фото в Instagram, но в stories появилось сразу несколько роликов, по которым можно понять – отпуск начался.

После конфликта с Сергеем Лазаревым Светлана Лобода предпочла насладиться солнцем
После конфликта с Сергеем Лазаревым Светлана Лобода предпочла насладиться солнцем
ФОТО: www.instagram.com/lobodaofficial

Уже 18 июня Светлана обедала на побережье. Белоснежные подушки на диване, лазурная вода и экзотические фрукты в тарелках. Вечером певица наслаждалась развлечениями, а утром отправилась загорать.

Подписчики стали часто упрекать Светлану в излишней "звездности"
Подписчики стали часто упрекать Светлану в излишней «звездности»
ФОТО: www.instagram.com/lobodaofficial

Совсем недавно Светлана поссорилась с коллегой по сцене Сергеем Лазаревым. Конфликт между исполнителями произошел после вручения премии «МУЗ-ТВ». Сразу после выступления Лазарев буквально подлетел к певице и начал эмоционально что-то говорить. Вероятно, он разозлился из-за того, что номер с Евровидения не удалось воссоздать на премии. Его сценическое время в итоге отдали Светлане, которая исполнила сразу несколько композиций. После обе стороны старались не комментировать скандал, но отписались друг от друга в соцсети.

Сергей Лазарев после конфликта тоже поспешил в отпуск. Он проводит дни на берегу океана и делится с подписчиками интересными снимками, пишет сайт argumenti.ru.

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Отпускное настроение: Лобода делится видео с отдыха
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