33-летняя Боярская оценила снимок улетевшей в Исландию Шейк

Ирина Шейк прибыла в Исландию. На личной страничке в Instagram знаменитость уже поделилась первым портретным кадром. Вместе с моделью прилетели фотограф Джампаоло Сгура и агент Али Кавосси, пишет cosmo.ru. Перед объективами фотокамер девушка предстала в кашемировом джемпере. Вероятно, Шейк стала героиней очередной фотосессии.

Фото Ирины Шейк за два дня оценило порядка 730 тысяч человек, в том числе и российская актриса Елизавета Боярская. Она поставила «лайк» под снимком модели, не оставив без внимания свежий пост в Instagram знаменитости.

Напомним, что у Ирины Шейк есть двухлетняя дочь Лея. Отцом девочки стал голливудский актер Брэдли Купер. А у Елизаветы Боярской подрастают сыновья — семилетний Андрей и маленький Григорий, младшему полгодика.

Ирина и Елизавета — ровесницы. В одном из недавних интервью актриса призналась, что не могла отказаться от кино и сцены после появления на свет второго ребенка, отметив, что для нее это «непозволительная роскошь». С рождением дочери Ирина также не стала засиживаться в декретном отпуске. Девушка ведет активную светскую жизнь, стараясь не забывать при этом о родительских обязанностях. Шейк часто выходит с малышкой на прогулку, при этом обходясь без помощи нянь.