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В кругу друзей: Ковальчук с мужем составили компанию Мартиросяну с супругой

В кадре экс-солистка группы «Блестящие» позирует с шоуменом Алексеем Чумаковым, юмористом Гариком Мартиросяном и его супругой.

В кругу друзей: Ковальчук с мужем составили компанию Мартиросяну с супругой
Юлия Ковальчук (Фото: Instagram.com/juliakovalchuk)

36-летняя Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена в компании мужа Алексея Чумакова и друзей: Гарика Мартиросяна и его супруги Жанны Левиной-Мартиросян. Знаменитости отметились на общем ужине в тесном кругу.

Стоить отметить, что супруга юмориста также близко дружит с певицей Алсу и ее супругом — бизнесменом Яном Абрамовым. Жанна вместе с близкими поддерживала смс-сообщениями дочь исполнительницы — Микеллу, когда та участвовала в вокальном шоу «Голос. Дети».

Певица Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук с мужем Алексеем Чумаковым и юмористом Гариком Мартиросяном и его женой Жанной (Фото: Instagram.com/juliakovalchuk)

Напомним, что у Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук есть общая дочь Амелия. В октябре малышке исполнится два годика. В одном из интервью исполнительница призналась, что они с мужем стараются прислушиваться к советам родителей, однако важные решения, связанные с воспитанием дочери они принимают сами. Певица благодарна своим близким за то, что они не настаивают на своем мнении, давая им с Алексеем самим сделать верный выбор в спорных бытовых моментах.

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Тэги:

Алексей ЧумаковГарик МартиросянЮлия Ковальчук

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В кругу друзей: Ковальчук с мужем составили компанию Мартиросяну с супругой
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