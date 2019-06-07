Звездный стиль

36-летняя Ковальчук вслед за Тодоренко показала фигуру в купальнике

Экс-солистка группы «Блестящие» разместила на личной страничке в Instagram новый снимок.

36-летняя Ковальчук вслед за Тодоренко показала фигуру в купальнике
Юлия Ковальчук (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram свежее летнее фото. В кадре супруга шоумена Алексея Чумакова запечатлена в бикини. Певица отдала предпочтение раздельному купальнику. Ранее исполнительница с помощью мобильного приложения показала, как выглядела бы мужчиной. Выложив снимок в бикини, артистка призналась, что ей больше нравится чувствовать себя женщиной.

«И всё-таки девочкой мне нравится быть намного больше, хотя популярность моего альтерэго заставила меня поревновать», — не без юмора отметила певица.

Меньше чем за сутки снимок Юлии Ковальчук в бикини набрал порядка 33 тысяч отметок «Нравится». Фото певицы оценила и Лолита Милявская.

Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук в бикини (Фото: Insatgram.com/juliakovalchuk)

Напомним, что вместе с Алексеем Чумаковым Юлия Ковальчук воспитывает дочку Амелию, в октябре малышке исполнится два годика.

Юлия Ковальчук в образе мужчины
А так Юлия выглядела бы в образе мужчины (Фото: Insatgram.com/juliakovalchuk)

Ранее своими снимками в купальнике делилась и телеведущая Регина Тодоренко. Возлюбленная Влада Топалова призналась, что на протяжении трех месяцев после родов она питалась «как птичка», то есть часто и помалу.

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36-летняя Ковальчук вслед за Тодоренко показала фигуру в купальнике
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