36-летняя Ковальчук вслед за Тодоренко показала фигуру в купальнике

Экс-солистка группы «Блестящие» разместила на личной страничке в Instagram новый снимок.

36-летняя Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram свежее летнее фото. В кадре супруга шоумена Алексея Чумакова запечатлена в бикини. Певица отдала предпочтение раздельному купальнику. Ранее исполнительница с помощью мобильного приложения показала, как выглядела бы мужчиной. Выложив снимок в бикини, артистка призналась, что ей больше нравится чувствовать себя женщиной.

«И всё-таки девочкой мне нравится быть намного больше, хотя популярность моего альтерэго заставила меня поревновать», — не без юмора отметила певица.

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Меньше чем за сутки снимок Юлии Ковальчук в бикини набрал порядка 33 тысяч отметок «Нравится». Фото певицы оценила и Лолита Милявская.

Напомним, что вместе с Алексеем Чумаковым Юлия Ковальчук воспитывает дочку Амелию, в октябре малышке исполнится два годика.

Ранее своими снимками в купальнике делилась и телеведущая Регина Тодоренко. Возлюбленная Влада Топалова призналась, что на протяжении трех месяцев после родов она питалась «как птичка», то есть часто и помалу.