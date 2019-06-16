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Дэниел Крейг после травмы впервые посетил тренировку

Звезда бондианы перенес операцию на ноге.

Дэниел Крейг после травмы впервые посетил тренировку
Дэниел Крейг вернулся к тренировкам для роли Джеймса Бонда. Кадр из фильма "007: Спектр" (2015)

Дэниел Крейг приступил к тренировкам после полученной травмы лодыжки. Фото из спортзала было выложено в Instagram. Звезда бондианы пришел на занятия в фиксаторе для ноги.

Артист получил травму во время съемок «Бонда 25» на Ямайке в мае. Недавно он перенес операцию на лодыжке после того, как упал, выполняя трюк.

Судя по фото, где Крейг усиленно занимается в зале, он идет на поправку. На снимке, сделанном фотографом Грегом Уильямсом, он выполняет на тренажере упражнения по поднятию тяжестей. Тем не менее, его нога все еще находится в фиксаторе.

Операция и двухнедельная реабилитация актера застопорили съемки «Бонда 25».

На официальной страничке фильма в Twitter тогда появилось сообщение, что Дэниелу Крейгу предстоит операция на лодыжке после того, как она получил травму во время съемок на Ямайке.

«Производство ленты будет возобновлено после того, как Крейг пройдет двухнедельный курс реабилитации. Дата релиза фильма по-прежнему намечена на апрель 2020», — заканчивался пост.

Британский актер для лечения отправился в Нью-Йорк. По словам инсайдера, Крейг был зол на себя из-за травмы, которую получил после долгой подготовки к роли, которая заняла месяцы.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что работа над фильмом будет завершена позже не только из-за Дэвида, но и его коллеги по площадке Рами Малека, который играет главного злодея в юбилейном фильме о Джеймсе Бонде.

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Дэниел Крейг после травмы впервые посетил тренировку
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