Юлия Высоцкая неделю обходилась без любимого напитка

Актриса поняла, что больше не готова ограничивать себя.

Юлия Высоцкая совсем недавно вернулась из очередного путешествия в Москву и уже вовсю окунулась в работу — актрису ждут спектакли в МХАТе.

Супруга Андрея Кончаловского призналась, что неделю выдержала без кофе, однако уже в Москве прервала «воздержание» и выпила любимый напиток, чтобы настроиться на рабочий лад. Актриса призналась, что страдает зависимостью от кофе.

«Неделю выдержала без кофе… зачем? Затем, что зависима, пытаюсь держать кофейного демона под контролем, но сегодня #даликофе потому что вечером #спектакль», — написала 45-летняя артистка на своей странице в соцсети Instagram.

Некоторые поклонники Юлии Высоцкой отметили, что она не одинока в своей зависимости — многие также не представляют жизни без кофе.

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Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что актриса открыла купальный сезон и продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини. Многие подписчики поинтересовались, как Юле удается поддерживать себя в форме, ведь она долгие годы ведет кулинарную программу и, соответственно, много готовит.