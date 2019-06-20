Молодая жена Цекало поделилась снимком продюсера в плавках

После того, как Александр Цекало ушел от Виктории Галушки, в его личной жизни царит полная идиллия. Продюсер не скрывает, что очень счастлив с новой супругой, художницей Дариной Эрвин.

Девушка часто публикует в Instagram собственные откровенные фотографии, а теперь еще и снимки с мужем. На одном из последних кадров в «сториз» 58-летний Цекало запечатлен на пляже. Артист стоит по колено в волнах, облаченный в черные купальные трусы, и выглядит немного недовольным.

«Кто-то по-настоящему не любит океан», – подписала фото Дарина.

Известно, что новая избранница российского продюсера младше него на три десятка лет. Разница в возрасте не мешает паре наслаждаться жизнью. Сразу после свадьбы супруги вместо того, чтобы устраивать пышное торжество, отправились отдыхать в Италию.

А в начале июня Александр и Дарина побывали в Новом Орлеане в США, где художница проживает уже много лет. Конечно, жена Цекало не забыла поделиться с поклонниками снимком из поездки, на котором артист нежно ее обнимает.