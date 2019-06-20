ЗВЕЗДЫ

Молодая жена Цекало поделилась снимком продюсера в плавках

Художница Дарина Эрвин не устает напоминать поклонникам о счастливой семейной жизни с продюсером.

Молодая жена Цекало поделилась снимком продюсера в плавках
Александр Цекало счастлив с молодой женой. Фото: globallookpress.com

После того, как Александр Цекало ушел от Виктории Галушки, в его личной жизни царит полная идиллия. Продюсер не скрывает, что очень счастлив с новой супругой, художницей Дариной Эрвин.

Девушка часто публикует в Instagram собственные откровенные фотографии, а теперь еще и снимки с мужем. На одном из последних кадров в «сториз» 58-летний Цекало запечатлен на пляже. Артист стоит по колено в волнах, облаченный в черные купальные трусы, и выглядит немного недовольным.

«Кто-то по-настоящему не любит океан», – подписала фото Дарина.

Но купаться Цекало не любит. Фото: Instagram@darina.ervin

Известно, что новая избранница российского продюсера младше него на три десятка лет. Разница в возрасте не мешает паре наслаждаться жизнью. Сразу после свадьбы супруги вместо того, чтобы устраивать пышное торжество, отправились отдыхать в Италию.

А в начале июня Александр и Дарина побывали в Новом Орлеане в США, где художница проживает уже много лет. Конечно, жена Цекало не забыла поделиться с поклонниками снимком из поездки, на котором артист нежно ее обнимает.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ЦекалоДарина Эрвинжена Цекало

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Молодая жена Цекало поделилась снимком продюсера в плавках
Интересно?
Поделись с друзьями: