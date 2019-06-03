Дарина Эрвин поделилась новым нежным снимком с Александром Цекало

У продюсера и его супруги полная идиллия в отношениях.

Модель и художница Дарина Эрвин в Stories Instagram опубликовала нежный снимок, на котором она сидит в обнимку со своим мужем, продюсером Александром Цекало. Пара на совместной фотографии буквально излучает любовь и светится от счастья. Судя по всему, в звездной семье полная идиллия. Снимок сделан в американском городе Новом Орлеане, штат Луизиана. Дарина, как известно, давно живет в Америке.

Впервые о романе продюсера Цекало стало известно в конце прошлого года. Вездесущие папарацци застали его в ресторане с незнакомкой. На тот момент еще не было известно, что продюсер ушел из семьи и больше не живет с матерью своих детей Викторией Галушкой.

больше по теме Искусство любви: супруга Александра Цекало опубликовала откровенный снимок Дарина Эрвин предстала на фотографии в джинсовых шортах и измазанном красками фартуке.

Вскоре Цекало сделал официальное заявление. Он отметил, что безумно счастлив с новой избранницей, которая на 30 лет его младше. Несколько месяцев назад Дарина Эрвин и Александр Цекало стали мужем и женой. Причем торжества по этому поводу они устраивать не стали. Пара уехала отдыхать в Италию.

Добавим, что Дарина Эрвин регулярно публикует в соцсетях довольно откровенные снимки.