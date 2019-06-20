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Дочка Алсу определяется со стилем и репертуаром

Микелла Абрамова интересуется у подписчиков своей страницы в Instagram, какие музыкальные композиции ей подходят.

Дочка Алсу определяется со стилем и репертуаром
Дочка Алсу стала активно общаться с поклонниками ФОТО: Instagram

Долгое время Алсу и Микелла хранили молчание и даже закрыли комментарии на своих страницах в Instagram. Теперь же, когда страсти вокруг шоу Первого канала «Голос. Дети» улеглись, девочка с удовольствием общается с поклонниками. Недавно она открыто поинтересовалась, какая музыка ей больше подходит.

Абрамова опубликовала видео, где поет отрывки песен, и попросила обратную связь. На суд зрителей были представлены хиты, которые исполняет Ariana Grande, Вillie Eilish и  Adel.

Подписчики с удовольствием дают ей советы, а многие отмечают, что дочка Алсу очень талантлива и отлично поет.

«И кто скажет, что эта девочка не талантливая, явно лишь те, кто слеп или полон злости», — оставляют комментарии пользователи.

Микелла получила большую известность после участия в проекте. Девочка заняла первое место, но победа была аннулирована, так как выяснились случаи накрутки смс-голосов. В итоге шестой сезон по решению Первого канала завершился триумфом сразу девяти финалистов шоу.

После брат одной из участниц шоу обратился в полицию с просьбой проверить действия Алсу и ее супруга, которые якобы проплатили голоса, отданные за дочь. Ян Абрамов впервые прокомментировал данную ситуацию, назвав ее «чушью», пишет сайт argumenti.ru.

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«Голос» и «Голос. Дети»АлсуАлсу: последние новостиМикелла Абрамова

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Дочка Алсу определяется со стилем и репертуаром
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