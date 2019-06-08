Эрнст не закроет «Голос. Дети» после скандала с дочерью Алсу

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что в будущем выйдет новый сезон шоу «Голос. Дети». Таким образом он опроверг слухи, что проект изжил себя и у него не будет продолжения. «Будет, конечно, новый сезон», — заявил Константин Эрнст, слова которого приводит РИА «Новости».

Отметим, что в апреле, сразу после итогов шоу «Голос. Дети», разгорелся скандал. Победу в проекте одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие россияне посчитали, что такой результат несправедлив. По их мнению, первое место нужно было отдать представителю Казахстана Ержану Максиму.

Многие звезды шоу-бизнеса после проекта отметили, что Ержан Максим действительно был лучшим. В итоге Первый канал начал расследование скандальной ситуации. По его итогам было принято решение отменить результаты шоу. Выяснилось, что за Микеллу Абрамову был вброс голосов с помощью СМС и ботов.

В итоге не так давно был проведен новый финал. Первое место разделили все девять финалистов. Причем в их число включили и Микеллу Абрамову. Такой результат звезды шоу-бизнеса посчитали достойным. Все победители получили возможность записать песню на студии, а также каждому достался приз в миллион рублей.

Любопытно, что певица Алсу на протяжении целого месяца после проекта хранила молчание и никак не комментировала скандальную ситуацию. Позже она сказала, что дети оказались втянуты в какие-то игры взрослых. Кроме того, дочь исполнительницы приняла решение перечислить выигранный миллион рублей на благотворительность. Многие россияне посчитали, что Алсу не стоило хвалиться этим. Тем более, что отдала семья звезды не свои деньги, а выигранные. Спустя какое-то время певица не выдержала и под одним из комментариев написала, что люди, которые ее травят, похожи на гиен. Травля в Сети после этого, однако, не прекратилась. Надо сказать, что у певицы есть и большая армия поклонников, которые поддержали ее в этой непростой ситуации и сказали, что от певицы сейчас просто надо отстать.