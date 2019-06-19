Семенович и Малинина устроили фотосъёмку в рубашках

39-летняя Анна Семенович и 57-летняя Эмма Малинина поучаствовали в импровизированных фотосессиях. Экс-солистка группы «Блестящие» примерила светло-небесную джинсовую рубашку, устроившись на оконном подоконнике. А избранница народного артиста России Александра Малинина поделилась пляжным снимком. В качестве одеяния возлюбленная музыканта выбрала простую белую рубашку. Отправившись на отдых в Италию семейство не забыло и о любимице семьи — песике Мие. Вместе с мужем и 18-летней дочкой Устиньей — Эмма остановилась в местечке Форте-деи-Марми.

Помимо нового снимка в Instagram Анна Семенович поделилась с верными подписчиками и своими философскими измышлениями на предмет любви к себе.

«В вашей жизни может быть много приключений, много влюбленностей, много друзей и путешествий, но вы у себя одни. Всю жизнь вы идете от начала и до конца с собой, остальные идут рядом какой-то отрывок времени. Так полюбите себя, берегите себя, занимайтесь собой и будьте здоровы», – обратилась к подписчикам певица.

Певица уже не раз отвечала на вопросы о будущем материнстве. Анна Семенович не торопится обзаводиться наследниками, также артистка не спешит связывать себя узами брака.