ЗВЕЗДЫ

Семенович и Малинина устроили фотосъёмку в рубашках

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович и супруга народного артиста России Александра Малинина - Эмма поделились свежими кадрами в Instagram.

Семенович и Малинина устроили фотосъёмку в рубашках
Анна Семенович (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Анна Семенович и 57-летняя Эмма Малинина поучаствовали в импровизированных фотосессиях. Экс-солистка группы «Блестящие» примерила светло-небесную джинсовую рубашку, устроившись на оконном подоконнике. А избранница народного артиста России Александра Малинина поделилась пляжным снимком. В качестве одеяния возлюбленная музыканта выбрала простую белую рубашку. Отправившись на отдых в Италию семейство не забыло и о любимице семьи — песике Мие. Вместе с мужем и 18-летней дочкой Устиньей — Эмма остановилась в местечке Форте-деи-Марми.

Эмма Малинина на отдыхе в Италии
Эмма Малинина с любимцем семьи — песиком Мией (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

Помимо нового снимка в Instagram Анна Семенович поделилась с верными подписчиками и своими философскими измышлениями на предмет любви к себе.

«В вашей жизни может быть много приключений, много влюбленностей, много друзей и путешествий, но вы у себя одни. Всю жизнь вы идете от начала и до конца с собой, остальные идут рядом какой-то отрывок времени. Так полюбите себя, берегите себя, занимайтесь собой и будьте здоровы», – обратилась к подписчикам певица.

Певица уже не раз отвечала на вопросы о будущем материнстве. Анна Семенович не торопится обзаводиться наследниками, также артистка не спешит связывать себя узами брака.

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Анна Семеновичзвездный стильЭмма Малинина

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Семенович и Малинина устроили фотосъёмку в рубашках
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