Устинья Малинина выбрала для отпуска платье с цветочным принтом

18-летняя Устинья Малинина вместе с родителями отдыхает в Италии. Семейство остановилось в местечке Форте-деи-Марми. Наследница Александра и Эммы Малининых даже на каникулах не забывает делиться фотоотчётами с верным почитателями.

На одном из последних снимков младшая сестра Никиты Малинина отметилась в цветочном платье. Образ девушки дополнил модный ободок изумрудного оттенка и солнцезащитные очки.

«Всем привет из Форте», – написала в микроблоге Устинья.

Еще в ноябре младшие дети народного артиста России Александра Малинина – двойняшки Фрол и Устинья – отметили совершеннолетие. Дочка певца устроила вечеринку в одном из банкетных залов на Рублевке. Среди гостей была замечена близкая подруга именинницы, дочь телеведущей Екатерины Одинцовой Дина Немцова.

Ранее Устинья уже делилась совместными фото с родителями, которые составили девушке компанию в поездке. Наследница Александра Малинина не скрывает, что очень привязана к маме и папе. Девушка увлекается вокалом, она получает музыкальное образование за границей.