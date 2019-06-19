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Рудковская на каникулах в Греции облачилась в платье-футболку

Покинув греческий остров Миконос, музыкальный продюсер решила продолжить отпуск в Японии.

Рудковская на каникулах в Греции облачилась в платье-футболку
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко устроила себе импровизированную фотосессию. В кадре музыкальный продюсер запечатлена в босоножках на плоской подошве и белом платье-футболке с объемными рукавами. В комментариях к снимку Яна Рудковская пояснила, что приходит в себя после девятичасового перелета в Японию. Ранее знаменитость делилась кадром, который был сделан на борту самолета. Компанию маме составил 6-летний Саша Плющенко.

Музыкальный продюсер не пожалела о своей поездке на греческий остров Миконос. Теперь же Яне предстоит оценить сервис и отдых в Японии.

Яна Рудковская в Миконосе
Яна Рудковская на греческом острове Миконос (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

«Пока сил нет после 9 часового перелета в Японию… даже выползти на улицу!! Хочется написать пост про мою поездку на греческий остров, в который я влюбилась с первого взгляда», — отметила музыкальный продюсер.

На отдыхе в Миконосе супруга фигуриста отдала предпочтение несетевому люксовому отелю. И осталась довольна своей поездкой, Яна зарядилась положительной энергией и эмоциями, сделав фотографий на месяц вперед.

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Евгений Плющенкозвездные детикрасное платьемода и стильЯна Рудковская

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Рудковская на каникулах в Греции облачилась в платье-футболку
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