«Папа — строгий»: Рудковская заговорила о воспитательных мерах Батурина

Старший сын Яны Рудковской — 16-летний Николай увлекается музыкой. Юноша и его брат Андрей в этом году окончили школу. С экс-участником проекта «М-Бэнд» Владиславом Раммом наследник бизнесмена организовал рэп-дуэт. Мама Коли не препятствует увлечениям сына. Яна считает, что творческая составляющая может присутствовать в жизни сына, если она не мешает его учебе.

При этом Рудковская не скрывает, что отец Николая и Андрея старается уделять внимание мальчикам, несмотря на то, что они не живут под одной крышей. Примечательно, что Батурин, по словам Яны, не очень любит шоу-бизнес, считая, что дети должны получить достойное образование.

«Папа у нас очень строгий. Он сейчас жестко курирует и направляет детей, говорит им, что «первым делом, первым делом самолеты». Папа Андрея и Николая не очень любит шоу-бизнес. И я его в этом полностью поддерживаю. Потому что в первую очередь дети должны учиться и заниматься спортом», — приводит «Комсомольская правда» слова Яны Рудковской.

Супруга Евгения Плющенко отметила, что сейчас Николай поступает в МГУ. Напомним, что в отношениях с олимпийским чемпионом Яна родила сына Сашу, домашние называют мальчика Гном Гномычем.