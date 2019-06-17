НОВОСТИ

«Папа — строгий»: Рудковская заговорила о воспитательных мерах Батурина

Яна Рудковская не запрещает экс-возлюбленному видеться с Николаем и Андреем.

«Папа — строгий»: Рудковская заговорила о воспитательных мерах Батурина
Яна Рудковская и Виктор Батурин (Фото: Globallookpress.com)

Старший сын Яны Рудковской — 16-летний Николай увлекается музыкой. Юноша и его брат Андрей в этом году окончили школу. С экс-участником проекта «М-Бэнд» Владиславом Раммом наследник бизнесмена организовал рэп-дуэт. Мама Коли не препятствует увлечениям сына. Яна считает, что творческая составляющая может присутствовать в жизни сына, если она не мешает его учебе.

При этом Рудковская не скрывает, что отец Николая и Андрея старается уделять внимание мальчикам, несмотря на то, что они не живут под одной крышей.  Примечательно, что Батурин, по словам Яны, не очень любит шоу-бизнес, считая, что дети должны получить достойное образование.

«Папа у нас очень строгий. Он сейчас жестко курирует и направляет детей, говорит им, что «первым делом, первым делом самолеты». Папа Андрея и Николая не очень любит шоу-бизнес. И я его в этом полностью поддерживаю. Потому что в первую очередь дети должны учиться и заниматься спортом», — приводит «Комсомольская правда» слова Яны Рудковской.

Яна Рудковская с сыновьями
Яна Рудковская с сыновьями Николаем и Андреем (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

Супруга Евгения Плющенко отметила, что сейчас Николай поступает в МГУ. Напомним, что в отношениях с олимпийским чемпионом Яна родила сына Сашу, домашние называют мальчика Гном Гномычем.

Вам может быть интересно:

Орбакайте оценила фото 44-летней Рудковской в купальнике 44-летняя Рудковская подчеркнула фигуру закрытым купальником 44-летняя Рудковская попозировала у авто в приталенном платье

Тэги:

Евгений Плющенкозвездные детиЯна Рудковская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Папа — строгий»: Рудковская заговорила о воспитательных мерах Батурина
Интересно?
Поделись с друзьями: