Итальянские каникулы: Бузова примерила топ-бюстье с мини-юбкой

Ведущая проекта «Дом-2» даже на отдыхе не забывает о своих подписчиках, делясь фотоотчётом в Instagram.

Ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова отправилась на каникулы в Италию. Ранее знаменитость уже делилась с подписчиками фото с бикини. А несколькими часами ранее экс-супруга полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова опубликовала снимок, на котором она запечатлена в мини-юбке и топе-бюстье. Исполнительница отдала предпочтение небесно-голубому оттенку, дополнив свой образ солнезащитными очками. Локоны Бузова собрала в узел.

«Мы были на вилле Москони Бертани. Этот комплекс был основан в 1735 году… Парк, винодельня и виноградники открыты для посетителей каждый день на экскурсии, культурные и частные мероприятия. Виллу посещала элита – поэты и литераторы, ученые и профессоры. А сегодня приехали мы», – отметила певица.

Напомним, что зимние каникулы Ольга Бузова провела на Мальдивах. Этот же курорт выбрала для отдыха и балерина Анастасия Волочкова. В своем Instagram артистка делилась совместным снимком с телеведущей, который был сделан на одном из песчаных пляжей острова.