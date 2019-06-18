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Башаров готов на подвиги ради женщин после «пятидесяти грамм»

Актер пояснил, что его не привлекают девушки с "ненатуральной" красотой.

Башаров готов на подвиги ради женщин после «пятидесяти грамм»
Марат Башаров. Фото: globallookpress.com

Марат Башаров называет себя человеком искренним и увлекающимся, особенно когда дело касается любви. Нежные чувства к избраннице для актера очень важны.

Как рассказал артист, когда он видит у девушки татуировки, силиконовый бюст или искусственно увеличенные губы, это его отталкивает. Но в случае, если женщина ему по-настоящему нравится, он готов на самые необычные и запоминающиеся поступки, чтобы завоевать ее сердце.

«Особенно, когда хлопнешь пятьдесят грамм! Шучу. Способен. Точно», – признался Башаров.

Актер не скрывает, что иногда употребляет алкоголь. Он отдает предпочтение красному сухому вину, а вот крепкие напитки не любит. По словам артиста, горячительное он принимает исключительно под сытную закуску и обязательно в хорошей компании.

«Да, я люблю выпить, но с головой дружу и умею контролировать себя», – говорит артист в интервью сайту argumenti.ru.

Напомним, Марат Башаров до сих пор не может прийти к компромиссу со своей бывшей супругой. Телеведущий продолжает винить в разводе Елизавету Шевыркову и ее брата Федора. Именно благодаря родственнику стало известно о том, что Марат сломал девушке нос.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, несмотря на расставание, Елизавета не препятствует общению Башарова с их общим сыном Марселем. Актер очень привязан к мальчику, но пока экс-супруга отдыхает с ребенком в Доминикане, ему приходится обходиться видеосвязью.

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Тэги:

актерЕлизавета ШевырковаМарат БашаровМарсель Башаров
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Башаров готов на подвиги ради женщин после «пятидесяти грамм»
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