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Марат Башаров продолжает винить бывшую жену в их разводе

По словам Елизаветы Шевырковой, они по-прежнему не могут прийти к компромиссу.

Марат Башаров продолжает винить бывшую жену в их разводе
Марат Башаров считает, что в расставании с женой виновата она/globallookpress.com

Актер Марат Башаров продолжает считать, что именно Елизавета Шевыркова виновата в их расставании. По словам женщины, у них с бывшим мужем периодически возникает недопонимание. Кроме того, как говорит Шевыркова, Башаров винит в расставании с ней ее брата. Именно Федор полгода назад раструбил во все СМИ, что Башаров бьет супругу. Семейная ситуация получила огласку после того, как актер сломал нос жене.

Башаров считает, что бывшая супруга виновата в их расставании/globallookpress.com

По словам девушки, она не мешает Башарову общаться с их общим сыном Марселем. Елизавета не собирается вставать между ними, потому что актер очень любит ребенка, которому скоро исполнится три года.

Не так давно Елизавета Шевыркова улетела отдыхать вместе с сыном в Доминиканскую республику. Женщина уволилась с работы и взяла билеты только в один конец. Когда она вернется домой, неизвестно. Актер общается с Марселем по видеосвязи.

Любопытно, что незадолго до отъезда в Доминикану Башаров и Шевыркова вместе появились на концерте группы «Би-2». Многие посчитали, что супруги наладили отношения. Теперь же становится ясно, что это не так, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

ДоминиканаЕлизавета ШевырковаМарат Башаров
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Марат Башаров продолжает винить бывшую жену в их разводе
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