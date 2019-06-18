Панин поделился откровенным снимком с крымской горы

Известный своими неординарными выходками актер Алексей Панин поделился откровенным снимком в Instagram. На фото он сидит на горе в Крыму около поселка Симеиз. Как известно, каждое лето актер отправляется на полуостров, где на берегу нудистского пляжа отдыхает с друзьями и дочерью.

Актер заметил, что благодарен вселенной за каждый день. Он считает, что самое важное быть всегда в гармонии с природой. По словам актера, когда человек начинает понимать это, то становится счастливым, а его жизнь простой и понятной для всех окружающих.

больше по теме Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями По словам актера, некоторые из них напоминают первобытных людей.

«Каждый из нас частичка вселенной и каждый из нас есть бог. Я очень надеюсь, что люди когда-нибудь поймут простую истину и тогда наша жизнь изменится до неузнаваемости», — заявил популярный актер.

Отметим, что Алексей Панин очень часто подвергается критике в Сетях. В том числе и за отдых на нудистском пляже. Сам актёр ранее говорил, что они ведут себя с товарищами вполне пристойно. Любовью при всех не занимаются. Не так давно Алексей Панин угодил в очередную неприятную историю. В Сеть попало видео эротического содержания с участием женской ноги, на котором он в «главной роли». Когда по этому поводу над Паниным стал подшучивать Гарик Харламов, то актер заявил, что ему есть, что рассказать про юмориста. Панин заметил, что если тот не успокоится, то он разрушит его семейную жизнь с Кристиной Асмус. Кстати, на днях Харламов с женой отпраздновали седьмую годовщину семейной жизни.