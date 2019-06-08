Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова

Актер Алексей Панин в соцсетях пообещал разрушить личную жизнь юмориста Гарика Харламова, если тот «не угомонится». Поводом послужила серия скандальных фотографий, появившаяся на страничке резидента«Камеди Клаб», где в «главной роли» актер. Все снимки связаны с ногами. Дело в том, что в Сети набирает популярность видеозапись, на которой Алексей Панин, так скажем, «забавляется» с ногой. Видео, сразу отметим, носит очень деликатный характер.

Панина задело, что Гарик Харламов лезет в его личную жизнь. Он пообещал юмористу последствия, если тот не угомонится. В частности, он обещает разрушить семейную жизнь Харламова, который, напомним, женат на актрисе Кристине Асмус.

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«Не хотел реагировать, но мне присылают какие-то ссылки на Гарика Харламова. Он смотрю все никак, бедный, не унимается. Я не посмотрел, что он там пошутил по поводу меня в предыдущий раз. Сейчас посмотрел. Зашел на его страничку. Что хочу сказать. Ну, правда, не хотел реагировать. Гарик, дорогой. Не буди лихо, пока оно тихо. Я могу так (нецензурное слово), что мало не покажется. Я очень знаю много информации про твоих друзей с «Камеди Клаб». Про тебя некоторые вещи (нецензурное слово). Ты хочешь такой же расклад, как с Галкиным? Не трогайте меня лучше (нецензурное слово). Я-то свободный человек. Я живу, как я хочу. А вы несчастные. Ладно, молчу. Что касается Харламова. Я (нецензурное слово) хороший артист. Я работал с великими, а ты, к сожалению, бездарный квнщик (нецензурное слово). Пожалуйста (нецензурное слов). Закрой свой рот и угомонись!» — заявил Алексей Панин.

Отметим, что несколько лет назад в Сети пользовалось огромной популярностью видео, на котором Алексей Панин занимается любовью с женщиной, а потом к ним присоединяется собака. Позже выяснилось, что Панина подставили. Он даже хотел судиться с программой, где появилась видеозапись, но ее закрыли.