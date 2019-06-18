Уварова объяснила, почему не афишировала имя отца своего ребенка

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова в студии программы «Судьба человека» рассказала, почему на протяжении долгого времени скрывала, кто является отцом ее ребенка. Актриса в 2011 году родила дочку, которую назвала Ия.

«Я по жизни очень закрытый человек. Для меня было важно, чтобы не было повышенного внимания к моему ребенку. Все предлагали фотосессии, интервью, но я отказывалась. Не появлялась на телевидении», — заметила актриса.

В какой-то момент Уварова поняла, что скрывать уже это невозможно. Даже в театре ей стали задавать странные вопросы. Начали ходить нехорошие слухи вокруг ее персоны. «Скрытность с моей стороны породила различные домыслы. Сейчас я понимаю, что мое поведение было неправильным. В итоге я призналась, что уже давно живу с Сашей Гришиным и ребенок от него», — сказала актриса.

Про своего мужа Нелли Уварова сказала, что они до женитьбы были восемь лет знакомы, но при этом никаких чувств друг к другу никогда не испытывали. «Я не знаю, как так случается, что по прошествии времени люди, которые до этого друг друга знали вдруг начинают фокусировать внимание и идут по жизни вместе. Наверное, это судьба», — заявила Нелли Уварова.

Кстати, в 2016 году актриса во второй раз стала мамой. У них с Гришиным на свет появился сын Игнатий.