Уварова объяснила, почему долго не выходила замуж за Пикалова

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, как начинался ее роман с режиссером этой же картины Сергеем Пикаловым. Как сказала актриса, уже после выхода второй серии сериала к ней на улице стали подходить люди и буквально кидаться на нее. «Старая жизнь просто закончилась. Было невозможно ничего сделать. Даже покупка обуви в магазине превращалась в автограф-сессию», — сказала актриса.

Сергей Пикалов был режиссером сериала «Не родись красивой». По словам Нелли, у них начался роман прямо на съемочной площадке. «Мы вместе проводили круглые сутки на площадке и влюбились. Встречались три года. Свадьбу не играли. Скажу честно, что у нас просто не хватало времени, чтобы пожениться и наконец съехаться», — заметила звезда.

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Как сказала Уварова, они с Пикаловым очень долго скрывали свой роман. «Я была актрисой, а он режиссером. Необходимо было на съемочной площадке соблюдать некую субординацию. Нас, конечно, угнетало видеться каждый день и не быть рядом друг с другом. Однажды мы решили все расставить по своим местам. Пошли к продюсеру. Сказали, что нам нужно расписаться», — заметила актриса.

В итоге после свадьбы им дали всего три выходных дня, а потом они снова вышли работать. По сути, их жизнь никак не поменялась. Вскоре они познакомились с родителями друг друга, и казалось, что в этом браке проживут всю жизнь. Впрочем, уже через четыре года пара рассталась.