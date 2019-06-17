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Дженнифер Лопес публично обратилась к бывшем мужу с благодарностью

49-летняя певица поздравила Марка Энтони с Днем отца.

Дженнифер Лопес публично обратилась к бывшем мужу с благодарностью
Дженнифер Лопес / Global look press

16 июня жители многих стран отмечали День отца. Не обошла своим вниманием этот международный праздник и Дженнифер Лопес. 49-летняя певица в скором времени выйдет замуж за бейсболиста Алекса Родригеса, но она также воспитывает двоих детей от певца Марка Энтони – Эмми и Макса.

Судя по всему, Лопес сохранила теплые дружеские отношения с бывшим мужем. В День отца она не забыла публично поздравить Энтони с этим праздником и опубликовала трогательное видео на странице в Instagram.

«Поздравляю с Днем отца! Эмми и Макс любят тебя так сильно! Спасибо тебе за этих прекрасных малышей», — подписала Дженнифер Лопес видеоролик.

Во избежание ревности и обид со стороны новой пассии певицы – Алекса Родригеса – звезда также следом опубликовала видео с ним и поздравила своего возлюбленного с Днем отца.

Стоит отметить, что ролик с бейсболистом и его детьми набрал в два раза больше просмотров в Instagram, чем трогательное видео с Марком Энтони.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что четвертая по счета свадьбу Джей Ло обойдется ей с женихом в 15 миллионов долларов. Дату торжественного бракосочетания пара пока держит в секрете.

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Дженнифер Лопес публично обратилась к бывшем мужу с благодарностью
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