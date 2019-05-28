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Четвертая свадьба Дженнифер Лопес обойдется в 15 миллионов долларов

Один только огромный торт стоит 50 тысяч.

Четвертая свадьба Дженнифер Лопес обойдется в 15 миллионов долларов
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. Фото: Global Look Press

Стали известны некоторые подробности подготовки четвертой свадьбы голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес и спортсмена Алекса Родригеса, для которого, кстати, этот брак будет вторым по счету. Детали журналистам издания The Gal Post рассказала подруга звезды.

По ее словам, с датой молодые уже определились, но пока просят не озвучивать ее. Торжество же точно будет помпезным – только огромный свадебный торт обойдется певице в 50 тысяч долларов, а перед гостями невеста предстанет в платье от Valentino. Местом проведения праздника станут Багамы.

Кроме того, по планам Дженнифер, в торжественную церемонию будут вовлечены не только ее дети – 11-летние близнецы Макс и Эмма, которых актриса родила от певца Марка Энтони, но и дети Родригеса – 14-летняя Наташа и 11-летняя Элла. К слову, девочки обожают свою будущую мачеху.

Напомним, роман Джей Ло и Алекса Родригеса оказался молниеносным: начав встречаться два года назад, пара очень скоро стала неразлучной и всему миру демонстрировала свои отношения. О том, что Дженнифер и Алекс обручились, стало известно в марте этого года. По этому случаю, жених преподнес своей возлюбленной кольцо за 1,4 миллиона долларов.

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Алекс РодригесДженнифер Лопеспевицасвадебный тортсвадьба
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Четвертая свадьба Дженнифер Лопес обойдется в 15 миллионов долларов
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