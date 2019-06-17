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В джакузи с клубникой: Шаляпин поделился «домашним видео» с Цымбалюк-Романовской

Как заметил музыкант, они любят с подругой необычно проводить выходные дни.

В джакузи с клубникой: Шаляпин поделился «домашним видео» с Цымбалюк-Романовской
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская весело проводят время вместе/globallookpress.com

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram опубликовал видеозапись, которая была сделана в его квартире. Певец вместе со своей подругой пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской принял ванну.

«Так мы проводим выходные дни, когда в Москве жара. Нам заняться нечем. Мы включаем кондиционер. Включаем ванну, джакузи, напускаем пену и пьем шампанское с летней краснодарской клубничкой», — заявил Прохор Шаляпин. Подруга музыканта подметила, что у него очень красивые бокалы. На это певец заявил, что их ему оставила по наследству бабушка. «Эти бокалы прошли войну», — в шутку заметил музыкант. «И не одну, я думаю», — сказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

«Друзья, мы вас всех очень любим. Мы — счастливы. Я хочу, чтобы ваша жизнь была такой же вкусной, как эта клубника. За ваше здоровье. Сейчас я тоже выпью», — сказал в конце видеозаписи музыкант.

Отметим, что Прохор Шаляпин последний год живет с бывшей женой легендарного актера Армена Джигарханяна. После расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской тот обвинял супругу, что она кругом в их доме наставила жучков и следила за ним. В ответ пианистка из Киева назвала Джигарханяна неблагодарным мужем. По ее словам, она ухаживала за актером и следила за его внешним видом, а он отплатил ей подозрениями и клеветой. Сейчас Армен Джигарханян не появляется на публике. Как говорят его знакомые, актер в не очень хорошем состоянии. У него серьезные проблемы со здоровьем.

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В джакузи с клубникой: Шаляпин поделился «домашним видео» с Цымбалюк-Романовской
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