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Екатерина Стриженова похвасталась зятем

Телеведущая рассказала, что Петр Грищенко заботится о дочери и доверяет теще внука.

Екатерина Стриженова похвасталась зятем
Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью Анастасией. Фото: globallookpress.com

Старшая дочь Екатерины Стриженовой Анастасия замужем за финансистом Петром Грищенко. Пара сыграла свадьбу в 2013 году и живет в Нью-Йорке, а в апреле 2018 года у супругов родился сын. Анастасия с семьей часто приезжает к родителям в Москву. Девушка с удовольствием отдыхает на родительской даче в Подмосковье.

Екатерина Стриженова гордится дочерью и зятем. Телеведущая не раз отмечала, что у нее с дочерьми установились теплые отношения. Они делятся своими секретами и много времени проводят вместе. Так, звезда рассказала подписчикам в Instagram, что ей очень повезло с зятем. Знаменитость поведала, что Петр является воспитанным и целеустремленным человеком.

«Хороший зять тот, кто любит и заботится о вашей дочери, дает возможность ей общаться с родителями, не боится доверить теще внука…» – прокомментировала телеведущая фото в микроблоге.

Фото с зятем телеведущая сопроводила хештегом «теща мечты» и «теща – друг человека».

«А ему-то с тещей как повезло!»; «Зять с дочкой похожи! Есть такая примета: если супруги похожи, счастливо проживут жизнь!»; «Когда теща выглядит ровесницей зятя!» – прокомментировали фолловеры.

Напомним, у Екатерины и Александра Стриженовой есть еще младшая дочь Александра (19 лет). В детстве Саша увлекалась художественной гимнастикой, занимаясь в группе Ирины Винер, а также снялась в нескольких полнометражных фильмах.

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Екатерина Стриженова похвасталась зятем
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