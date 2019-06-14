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Анастасия Стриженова нежно поздравила мужа с днем рождения

По словам девушки, им с Петром Грищенко много всего предстоит впереди.

Анастасия Стриженова нежно поздравила мужа с днем рождения
Анастасия Стриженова не забыла поздравить мужа с праздником/globallookpress.com

Старшая дочь популярной телеведущей Екатерины Стриженовой Анастасия в Instagram очень трогательно и нежно поздравила с днем рождения своего супруга финансиста Петра Грищенко с днем рождения.

«Петя папа, Петя муж. Я очень тебя люблю. Мы. С днём рождения. Ты неприлично добрый и невозможно трогательный. При этом такой сильный, могучий и мудрый. Я помню 23, сегодня 32 и столько всего интересного нам предстоит впереди. Твоя я. Всегда с тобой», — заявила Анастасия Стриженова.

Отметим, что старшая дочь Екатерины Стриженовой долгие годы училась в Великобритании. Затем она переехала в США, где вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Пара обосновалась в Нью-Йорке. В прошлом году у них родился сын, которого, как и отца назвали Петя.

Кстати, сейчас Анастасия Стриженова гостит у родителей в России. Домой она приехала вместе с сыном. Екатерина и Александр Стриженовы водятся с ребенком. Также им помогает младшая сестра Анастасии Стриженовой Александра, которая без ума от племянника.

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Анастасия Стриженова нежно поздравила мужа с днем рождения
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