Нюша продолжает скрывать лицо семимесячной дочери

Она старается не посвящать посторонних в свою личную жизнь, тем более в жизнь ребенка.

28-летняя российская певица Нюша в ноябре прошлого года стала мамой. У исполнительницы и ее супруга Игоря Сивова родилась дочь.

Конечно, певица иногда публикует снимки с ребенком. Однако ни на одном из фото она пока не показала лица малышки. Имя девочки родители тоже держат в тайне.

Подобный снимок появился в блоге у Нюши и сегодня. На фото она заботливо держит ребенка на руках и умиляется. Снимок молодая мама подписала словами из своей же песни: «Выбирай свое чудо».

Такую же реакцию эта публикация вызвала и у поклонников исполнительницы. Они не скрывали положительных эмоций.

«Боже, давно не видела чего-то настолько милого»; «Две принцессы», — прокомментировали пост подписчики.

Нюша скрывает от посторонних глаз не только лицо дочери, но и всю свою личную жизнь. Лишь в важные дни она делится в блоге с поклонниками семейными фотографиями. Одним из таких поводов стал день рождения ее любимого супруга. Нюша публично поздравила мужа в Сети и показала архивное фото с их свадьбы.