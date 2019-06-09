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В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото

Так певица публично поздравила супруга с праздником.

В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото
Нюша с мужем Игорем Сивовым Фото:globallookpress.com

28-летняя певица Нюша тщательно скрывает семью от посторонних глазах. Однако иногда все же приоткрывают завесу своего мира, как сделала это сегодня. В честь дня рождения любимого супруга Игоря Сивова в своем блоге она опубликовала архивное свадебное фото и написала теплое поздравление.

«Видеть тебя таким счастливым каждый день. С Днём Рождения, любимый!!! Пусть твои самые невероятные мечты сбываются» — обратилась к супругу певица.

В прошлом году Нюша стала мамой. Девочке около 7 месяцев. И до сих пор родители не показали лицо ребенка. Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми. Однако звезды лица своих детей от камер заботливо спрятали.

Певица рожала в США. Перед этим она тщательно выбирала клинику и специалистов. Нюша призналась, что долго уговаривала мужа присутствовать при родах. Супруг знаменитости сначала скептически отнесся к этой идее, а затем все же согласился, о чем в итоге не жалеет.

Несмотря на то, что Нюша счастлива в браке и поглощена воспитанием ребенка, в шоу-бизнесе до сих пор обсуждают ее давний роман с исполнителем Егором Кридом.

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В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото
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