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Пресняков не скрывает в разлуке страстных чувств к Подольской

Находящийся на гастролях артист скучает по супруге.

Пресняков не скрывает в разлуке страстных чувств к Подольской
Владимир Пресняков и Наталья Подольская / Global Look Press

Наталья Подольская и Владимир Пресняков – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Артисты не стесняются проявлять свои чувства не только на публике.

Сейчас Пресняков-младший находится с гастролями на Урале, а Подольская осталась в столице. На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя певица похвасталась новой прической – она сделала наращивание в одном из московских салонов.

Большинство поклонников оценили новую укладку любимой певицы. Правда, нашлись и те, кто не заметил никаких изменений. Однако одним из самых интересных стал комментарий супруга Подольской – Владимира Преснякова-младшего. Артист сильно скучает по жене. Музыкант не скрывает этого.

Комментарии
www.instagram.com/nataliapodolskaya/

«Малыш, я прилечу и хочу, чтобы ты это повторила только для меня», – написал Пресняков. Этот комментарий уже собрал более 500 «лайков».

Подписчиков Натальи умилило это сообщение и они пожелали звездной паре счастья и семейного благополучия.

Напомним, совсем недавно, в начале июня, Подольская и Пресняков отметили день рождения сына – Теме исполнилось четыре года.

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Пресняков не скрывает в разлуке страстных чувств к Подольской
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