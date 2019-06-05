Подольская и Пресняков отмечают день рождения сына

Совсем недавно Наталья Подольская с размахом отмечала свой день рождения — звезде российской эстрады исполнилось 37 лет. А теперь артистка вместе с супругом Владимиром Пресняковым-младшим поздравляет сына Тему с четырехлетием.

На своей странице в соцсети Instagram Подольская разместила серию фотографий сына и поблагодарила мальчика за то, что он появился в ее жизни.

«Сынок!!!! Спасибо, что ты родился! Ты — наша любовь, смысл! Будь, пожалуйста, здоров! Мы с папой всегда рядышком», — написала 37-летняя певица.

Поклонники в комментариях присоединились к поздравлениям и пожелали маленькому Артему продолжать радовать своих родителей.

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Кстати, в начале апреля мальчик действительно порадовал своих маму и папу своим певческим талантом. Несмотря на юный возраст, Артем уже вовсю идет по стопам своих звездных родителей. В Сети появилось видео, как мальчик умилительно выступает с микрофоном и поет песни. Тогда поклонники Подольской отметили, что в семье растет настоящий артист.