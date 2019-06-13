Инна Жиркова призналась, почему долго не крестила сына

Долгое время футболист «Зенита» Юрий Жирков не мог покрестить маленького сына. Даниилу уже исполнилось три года. Таинство приходилось откладывать из-за того, что крестные не могли присутствовать на церемонии. В итоге брат спортсмена Николай и супруга футболиста Дмитрия Торбинского Евгения стали духовными родителями Даниила.

Крещение прошло в храме Рождества Христова в Санкт-Петербурге. На церемонию пришли только родные и близкие. Мама мальчика Инна Жиркова поделилась, что на крещении присутствовали также несколько друзей, старший брат Даниила Дима и средняя сестра Милана, а также родители Инны, которые прибыли из Калининграда.

«Иногда во время церемонии сын плакал, но все потому, что он впервые находился в такой обстановке, и не понимал, что от него хотят. Крещение — прекрасная история, мы с Юрой счастливы, что это случилось», — сказала Инна Жиркова порталу Teleprogramma.pro.

Юрий Жирков женился на Инне в Турции. Недавно звездная пара призналась, что хочет завести четвертого ребенка. Жиркова старается воспитывать детей в строгости. Модные гаджеты супруги покупают отпрыскам только за хорошее поведение и отличные оценки. Старший сын Дима мечтает стать футболистом, как и папа.