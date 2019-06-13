Звездные истории Инна Жиркова рассказала, почему они тянули с крещением сына
Звездные истории

Инна Жиркова рассказала, почему они тянули с крещением сына

Мария Горская

Крестными трехлетнего Дани стали его дядя и жена другого известного футболиста.

В семье полузащитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова на днях произошло радостное событие – они наконец-то покрестили своего младшего сына Даниила. Мальчику уже три года. Обычно таинство крещения проводят в гораздо более раннем возрасте, но Жирковым никак не удавалось это сделать из-за занятости крестных.

Как стало известно порталу Teleprogramma.pro, духовными родителями кудрявого белокурого малыша стали его родной дядя – младший брат Юрия Николай, а также Евгения Торбинская – жена футболиста Дмитрия Торбинского, который сейчас играет в красноярском «Енисее».

Крестными стали дядя Дани и подруга известного футболиста
Крестными стали дядя Дани и подруга известного футболиста. Фото: Наталья ТИТОВА

По словам мамы мальчика, владелицы ателье-бренда MiloMilo Инны Жирковой, таинство прошло в храме Рождества Христова в Санкт-Петербурге и на нем присутствовали только самые близкие: крестные, родители, старшие дети – Дима и Милана, бабушка с дедушкой и несколько друзей.

– Из Калининграда прилетели мои родители. Иногда во время церемонии сын плакал, но все потому, что он впервые находился в такой обстановке и не понимал, что от него хотят. Крещение — прекрасная история, мы с Юрой счастливы, что это случилось, – призналась Инна.

Инна и Юрий Жирковы, их дети и крестные родители Даниила
Инна и Юрий, их дети и крестные родители Даниила. Фото: Наталья ТИТОВА

О том, как семья отметила это событие, супруга футболиста ничего не сообщила. Обычно все события они празднуют с размахом. Так, в мае сама Инна отмечала свой юбилей — 30 лет. На празднование съехались около полусотни гостей, некоторые прибыли из других городов России и даже из Соединенных Штатов.

Именинница прилетела на банкет на вертолете. В этот день она с удовольствием принимала поздравления, а многие подарки позже показывала своим подписчикам в stories.

Инна Жиркова и ее дети
Инна Жиркова и ее дети. Фото: Наталья ТИТОВА

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Инна Жиркова рассказала, почему они тянули с крещением сына
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