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«Королева шпагата»: Волочкова продемонстрировала растяжку на яхте

Балерина не упускает возможности показать свой коронный трюк.

«Королева шпагата»: Волочкова продемонстрировала растяжку на яхте
Анастасия Волочкова / Global Look Press

225 сантиметров – именно такова длина знаменитого шпагата Анастасии Волочковой. Недавно этот результат даже внесли в Книгу рекордов России, чем балерина поспешила сразу поделиться.

Бывшая прима Большого театра не упускает возможности продемонстрировать свою растяжку в самых неожиданных местах. На этот раз Волочкова выполнила шпагат на корме яхты в Анапе во время морской прогулки, куда ее пригласили друзья.

«Анапа! Королева шпагата хочет к вам вернуться! Столько позитива!!» – подписала снимок в Instagram Анастасия.

Меньше чем за сутки фотография со шпагатом набрала свыше 4,5 тысяч «лайков» в соцсети.

Напомним, совсем недавно Волочкова прилетела из Анапы, где она дала бесплатный концерт для жителей города. Изначально балерине должны были заплатить за выступление из городской казны, однако мэр города отказался это делать. Тогда Анастасия согласилась выступить перед зрителями совершенно бесплатно. В ходе одного из номеров Волочкова также села на шпагат, но уже в клетке на высоте 20 метров – трюк получился довольно рискованным.

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«Королева шпагата»: Волочкова продемонстрировала растяжку на яхте
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