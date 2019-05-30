«225 см!»: шпагат Анастасии Волочковой занесли в Книгу рекордов России

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram похвасталась радостным событием. Ее знаменитый шпагат официально внесен в Книгу рекордов России. Результат, который показала Волочкова на растяжке равен двум метрам и 25 сантиметрам. По словам балерины, она билась за растяжку долгие годы. По словам Волочковой, изначально она не обладала идеальными балетными данными — над формой пришлось ежедневно работать.

Также Волочкова отметила, что многие люди ловят хайп и пиарятся на ней. Они негативно высказываются о ее достижениях. Сама она сдаваться не намерена, как и обращать внимание на критику недовольных.

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Кстати, поздравить танцовщицу с достижением пришли девушки, которые в этом году будут биться за корону на конкурсе «Мисс Русское радио». По словам Волочковой, она провела для девушек тренировку. Они увидели «тот пот и ту силу, которую она вырабатывает в зале».

В конце своего эмоционального поста балерина заявила, что будет продолжать без устали радовать людей своими занятиями и новыми шпагатами. С девушками же танцовщица очень мило пообщалась. Она пообещала им, что обязательно придет на финал конкурса, который пройдет 4 июня.