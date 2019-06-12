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Волочкова вспомнила о самом болезненном расставании в своей жизни

Балерина считает себя сильной женщиной, поэтому ее избранникам всегда было рядом с ней непросто.

Волочкова вспомнила о самом болезненном расставании в своей жизни
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова рассказала о взаимоотношениях с противоположным полом. По словам знаменитости, она всегда сама выступала инициатором завершения отношений с мужчинами.

«Никогда в жизни ни один мужчина первым от меня не уходил», — добавила балерина.

Говоря о самом тяжелом разрыве, Анастасия подметила, что ей пришлось отказаться от отношений, хотя на тот момент она все еще любила того человека.

«Самым тяжелым было расставание с самым любимым человеком в моей жизни — с  Сулейманом Керимовым… Знаете, просто я очень сильный человек, сильная женщина. Поэтому с такой, как я, очень сложно быть любому мужчине. Кроме такого, который сильнее меня по всем качествам  — по силе воли, по духу, по  умению быть сильнейшим», — добавила Волочкова.

По словам балерины, сейчас ей не хочется афишировать свои отношения. Ранее Анастасия признавалась, что уже получила предложение руки и сердца. Однако идти в ЗАГС артистка не торопится. У знаменитости есть дочка Ариадна, которую она родила от предпринимателя Игоря Вдовина. Но даже с отцом своей наследницы Волочкова не стала официально оформлять отношения. Тогда Анастасия полагала, что появление штампа в паспорте привнесет в их семейную жизнь рутину и лишит романтики.

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Волочкова вспомнила о самом болезненном расставании в своей жизни
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