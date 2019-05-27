«Чрезмерная открытость и доверчивость»: Волочкова перечислила свои главные недостатки

Как считает танцовщица, эти качества ей мешают, но она не собирается меняться.

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram высказалась о своих главных недостатках. На них ей указал ее друг Марк Переверзев, который приехал к ней в гости из Крыма.

«Сегодня вечером у нас с любимым был наш добрый крымский друг Марк Владимирович. Это невероятный человек с безгранично добрым сердцем. Марк всегда говорит, что у меня есть очень большой недостаток: это моя чрезмерная открытость доверчивость. Но пусть это будет самый большой мой изъян. Марк, люблю тебя и дорожу многолетней дружбой нашей», — заявила танцовщица.

Отметим, что «чрезмерная открытость и доверчивость» не так давно вышли танцовщице боком. Месяц недель назад к ней на интервью напросилась светская львица Ксения Собчак. Однако дома у Волочковой телеведущая вела себя чересчур вольно для гостьи.

Самый скандальный эпизод с тех знаменитых съемок произошел в бане. Как считает балерина, светская львица наставила везде «жучков». Она хотела выведать все тайны Анастасии Волочковой. Впрочем, позже Собчак заявила, что установка «жучков» – выдумка танцовщицы, которая просто пиарится на этой истории.